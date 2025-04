"Locomotiva instancabile, forza della natura e grinta da vendere: caratteristiche e immagini perfette per descrivere l'energia messa in campo da Denzel Dumfries". È l'incipit del comunicato pubblicato dall'Inter per festeggiare l'olandese che spegne oggi 29 candeline.

"L'esterno olandese, nato Rotterdam il 18 aprile 1996, festeggia oggi il suo quarto compleanno in nerazzurro - ricorda il club nerazzurro -. Arrivato all'Inter nell'estate del 2021, in nerazzurro Denzel è stato protagonista di una crescita esponenziale, diventando un elemento fondamentale della squadra di Simone Inzaghi. Con la maglia dell'Inter Dumfries ha collezionato 170 presenze e 19 gol, vincendo in totale tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e l'indimenticabile Scudetto della Seconda Stella. L'olandese in questa stagione sta vivendo la sua migliore annata a livello realizzativo: Denzel ha segnato 8 reti in 38 presenze complessive. In questo giorno speciale Denzel Dumfries riceve i migliori auguri da parte di tutta la famiglia interista!".