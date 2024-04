Oggi, 28 anni fa, nasceva a Rotterdam Denzel Dumfries. Una ricorrenza ricordata, ovviamente, dall'Inter, che ha fatto pubblicamente gli auguri di buon compleanno al laterale olandese: "L'esterno olandese compie oggi 28 anni e festeggia il suo terzo compleanno in nerazzurro. Grinta, corsa e spirito di sacrificio, in questa stagione Dumfries ha collezionato 32 presenze e 3 gol considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in nerazzurro nell'estate 2021, l'esterno ha conquistato cinque trofei: due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A Denzel vanno i migliori auguri di tutta la famiglia interista!", il messaggio che si legge sul sito del club milanese.