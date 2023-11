Denzel Dumfries, insieme alla sua famiglia, è protagonista di una bella iniziativa: l'esterno dell'Inter ha infatti aperto nei giorni scorsi a Rotterdam una scuola speciale per i giovani che hanno difficoltà a frequentare una scuola di tipo classico. La struttura, alla quale è stato dato il nome di DUCE, che sta per Dumfries Unlimited Care and Education, è rivolta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 23 anni, che avranno l'opportunità di imparare a cucinare, fare musica e ricevere aiuto per trovare un lavoro. Forniscono anche formazione per le domande di lavoro. L'obiettivo non è solo imparare dai libri, ma anche imparare a mantenersi in forma, difendere se stessi e lavorare bene con gli altri. Denzel e la sua famiglia vogliono aiutare questi giovani a perseguire i loro sogni.

"Denzel vuole restituire qualcosa ai giovani di Rotterdam”, dice sua sorella Demelza. “Questo è un sentimento molto profondo in lui, e anche in mia madre. Ha lavorato per anni nel campo dell’assistenza e dell’istruzione giovanile. Denzel vuole anche che gli altri bambini ricevano le cure di cui hanno bisogno e che meritano. Vuole restituire qualcosa alla società. Fornire strutture ai giovani vulnerabili che lottano a modo loro".