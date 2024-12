Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries commenta così il match vinto stasera all’Olimpico contro la Lazio con un incredibile 6-0: "È stata una grande partita, sono molto orgoglioso - ha esordito l'olandese -. Questo risultato è un bel segnale per noi e per il campionato, sono davvero felice per il risultato. Il gol è stato un bel pallone di Bastoni, sono felice di aver segnato. Lavorare insieme sicuramente ci aiuta a fare il nostro calcio nel modo migliore, certe giocate ci vengono più facilmente", ha concluso.