L'esterno nerazzurro Denzel Dumfries commenta così il derby vinto oggi per 2-1 contro il Milan che è valso il ventesimo tricolore per l'Inter: "È il mio primo Scudetto, sono molto contento. È un momento storico, abbiamo vinto la seconda stella per questo club ed è un grande risultato. Sui social si scherza perché non rido mai? Non è vero, rido sempre - ha detto chiedendolo poi anche a Matteo Darmian in un simpatico siparietto -. È una serata meravigliosa, siamo davvero molto contenti", ha detto a Inter TV.