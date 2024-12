Torna a pensare alla Serie A l'Inter di Inzaghi che, dopo aver battuto anche il Lipsia concludendo la quinta giornata di Champions League seconda in classifica con 10 punti, affronta la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Verona, fruttata ai campioni d'Italia 5 gol e tre punti. Ad attendere i milanesi c'è la Fiorentina di Palladino, quarta a pari punti dei nerazzurri in campionato, "un'ottima squadra che ha avuto un buon inizio stagione" come ha detto Denzel Dumfries a Inter TV prima del fischio d'inizio del match del Franchi. "Sappiamo che tipo di avversario affrontiamo - aggiunge -, ma noi siamo concentrati sul nostro lavoro e pronti a fare una buona partita" ha aggiunto l'olandese.

La Fiorentina ha segnato undici gol da palla inattiva, come cercherete di fronteggiarli in questo?

"Sappiamo che sono forti sulle palle inattive e che dovremo fare attenzione alle, ci siamo preparati. Dovremo stare attenti, ma siamo anche un’ottima squadra, siamo attenti e sappiamo cosa dobbiamo fare e come affrontarli anche in tal senso".

