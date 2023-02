I corrispondenti dell'Associazione della Stampa Estera, in quest'anno fresco di successi sportivi per l'Italia, hanno votato i migliori atleti del 2022, e nei prossimi giorni consegneranno loro i rispettivi premi. Tra questi, il Premio Speciale Stampa Estera viene attribuito a José Mourinho per la sua straordinaria impresa di aver fatto vincere all’Italia due coppe europee in 12 anni della sua carriera. Mourinho ha vinto con l'Inter la UEFA Champions League nel 2010 e lo scorso anno con la Roma ha vinto la UEFA Conference League. Trofeo che rappresenta anche la seconda coppa europea per il club giallorosso dopo la Coppa delle Fiere del 1961.