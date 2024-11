Sono due i candidati italiani al premio di 'migliore direttore sportivo' al 'Dubai Globe Soccer Awards 2024': sono Piero Ausilio e Giovanni Sartori, dirigenti di Inter e Bologna. In lizza pure Luis Campos (PSG), Edu Gaspar (Arsenal), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Hugo Viana (Sporting Lisbona). La serata di gala andrà in scena il 27 dicembre.

