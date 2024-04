Didier Drogba, leggenda del Chelsea e della Nazionale ivoriana, promuove a pieni voti il progetto di Gianni Infantino di creare il Mundial de Clubes, il Mondiale per Club allargato a 32 squadre che vedrà la luce nell'estate 2025: "Penso che sia una grande opportunità per i club e per i giocatori di competere al più alto livello del calcio - ha dichiarato a Fifa.com -. C'è già la Coppa del Mondo, ma la Coppa del Mondo è solo ogni quattro anni e non tutti hanno la possibilità di partecipare. Il Mundial de Clubes rende le cose un po' più ricorrenti, il che significa che c'è più competizione, più match e più opportunità per i giocatori di essere campioni del mondo. Immaginate la sensazione che qualcuno che gioca in Costa d'Avorio, o in qualsiasi altro Paese africano, diventi un campione del mondo di fronte a tutti i grandi club come Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Questa competizione sarà molto importante per le squadre africane perché sarà un'opportunità per loro di mostrare di cosa sono capaci", ha chiosato l'ex bomber dei Blues, citando l'esempio del Mazembe, che nel 2010 fu la prima africana a raggiungere la finale del Mondiale per Club prima di arrendersi all'Inter. "Fu un grande risultato", ha ricordato Drogba.