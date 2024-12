Ospite del 'Lemon Bowl', torneo internazionale giovanile di tennis, l'arbitro Daniele Doveri ha ripensato ai terribili attimi seguiti al malore di Edoardo Bove, al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre: "È un'esperienza umana che non voglio più ripetere, ho temuto il peggio per il ragazzo. Il giorno dopo, sapendolo fuori pericolo, mi è tornato il sorriso. La notte prima non ho dormito", le parole de fischietto di Roma 1 riportate da Sportface.it.