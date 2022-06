"Arbitrare la squadra della propria città? Sarebbe un grosso passo in avanti dal punto di vista culturale. Per esempio, all’estero succede normalmente". A sostenerlo è Daniele Doveri, arbitro di Serie A, che nell'intervento durante '30° Minuto' negli studi di Italia 7 si dice favorevole alla possibilità che nella prossima Serie A possa esordire l’arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi. "Ferrieri Caputi sta facendo bene e si toglierà delle soddisfazioni anche in A - sostiene il direttore di gara -. Per me l’arbitro dev’esser bravo, indipendentemente dal sesso. Non sono state date spinte per le quote rosa, si sono tolte delle barriere".