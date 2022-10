Dopo la vittoria pomeridiana della Lazio in Europa League e della Fiorentina in Conference, vince anche la Roma, chiudendo in bellezza per le italiane questo turno europeo. La squadra di José Mourinho si porta in vantaggio con Cristante al 29esimo ma il Var dice di no e annulla la rete per offside. A sbloccare definitivamente il match è Tammy Abraham al 41esimo ma a quasi dieci minuti dalla ripresa Hatemaj rimette in equilibrio il risultato. Al 62esimo però El Shaarawy si fa il regalo di compleanno e propizia un errore di Arttu Hoskonen che spedisce alle spalle del compagno di squadra. All’82esimo i padroni di casa rimettono ancora in pari il tabellino ma il VAR dice ancora di no, questa volta a favore dei giallorossi: risultato che resta sull’1-2.

Grande vittoria anche per il Manchester United che ne fa tre al S. Tiraspol e si porta a -3 dal primo posto del gruppo E di Europa League. Primo posto occupato dalla Real Sociedad che vince anche in casa dell’Omonia e si porta a 15 punti. Vittoria anche per la Stella Rossa che batte 2-1 il Trabzonspor e per il Nantes contro il Qarabag. Finiscono in pareggio le gare Sturm Graz-Feyenoord, Ferencvaros-Monaco, Friburgo-Olympiakos.