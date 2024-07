Gesto importante da parte del presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine della premiazione di questa mattina in Regione Lombardia. Il presidente del club nerazzurro ha infatti consegnato una maglia autografata alla giovane Elisa, grande tifosa neroazzurra, in cura presso l’Istituto dei Tumori di Milano per un osteosarcoma, un tumore che colpisce lo scheletro.

Elisa in questo percorso ha al suo fianco l’associazione “Insieme per Fily” Onlus, fondata da Antonio Finocchio poco dopo la morte di suo figlio Filippo, che in collaborazione con l’Istituto dei Tumori promuove iniziative e progetti per sostenere la ricerca contro l’osteosarcoma, un tumore delle ossa che si manifesta soprattutto in bambini e adolescenti e che, secondo i dati dell’Airc, ogni anno, in Italia, colpisce circa 110-125 persone.