Tra le altre novità che potrebbero essere inserite nel regolamento della Serie A c'è anche l'introduzione della "concussion", definibile anche come regola del 'cartellino rosa'. L'annuncio è del Corriere dello Sport: mutuata dalla Copa America, la regola prevede la possibilità di effettuare un sesto cambio, senza sprecare slot, in caso di trauma cranico per un giocatore. Cambia anche la procedura della cosiddetta invasione sui calci di rigore: sarà punita solo se avrà impatto sull'esito del tiro