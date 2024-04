Finisce in parità sul risultato di 2-2 il match tra Cagliari e Juventus. Stesso risultato per la squadra rossoblu dopo quello di San Siro contro la capolista Inter nella giornata precedente, questa volta però gli uomini di Ranieri escono dal campo con più rimpianti. Il Cagliari aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ai rigori trasformati da Gaetano e Mina, nel secondo tempo prima Vlahovic e poi l’autogol di Dossena evitano la sconfitta ad Allegri. La Juve sale a 64 punti, il Cagliari a 32.