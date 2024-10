Dopo aver contribuito in maniera concreta alla conquista dei primi quattro punti dell'Inter in Champions League, togliendosi anche la soddisfazione di segnare il primo gol in nerazzurro nel match contro la Stella Rossa, per Medhi Taremi arriva il momento di dedicarsi per qualche giorno alla nazionale iraniana. L'ex Porto, infatti, è tra i 27 giocatori convocati dal ct Amir Ghalenoei in vista delle due gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Uzbekistan e Qatar (10 e 15 ottobre).