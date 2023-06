Dopo il gol dell'anno, che ha visto la vittoria di Lautaro Martinez, oggi è arrivato il momento per i tifosi nerazzurri di scegliere la loro parata preferita. Sono state raccolte le migliori parate della stagione prendendo in considerazione Prima Squadra, Inter Women e squadra Primavera. La più bella della stagione verrà eletta tramite un torneo ad eliminazione diretta sui social ufficiali del club nerazzurro che partirà con 16 parate in sfida. Nella parte sinistra del tabellone si inizia subito con la sfida tra la doppia respinta straordinaria di André Onana contro il Porto a San Siro e la smanacciata spettacolare di Handanovic contro il Torino. Secondo match tra la parata d'istinto di Onana su Lorenzo Pellegrini e il salvataggio incredibile di Francesca Durante contro la Sampdoria. Nel terzo ottavo di finale a confronto le grandissime deviazioni, entrambe contro la Juventus, del numero 24 e di Handanovic. Nella sfida successiva la respinta a mano aperta di Nikolaos Botis contro il Sassuolo se la vedrà con la parata eccezionale di Durante dopo una conclusione a botta sicura, nel Derby.

Nella parte destra del tabellone il primo match è tra la super respinta di Alex Cordaz contro il Torino e quella di piede di Onana contro la Sampdoria. Nel sesto ottavo di finale spazio alla sfida tra la parata istintiva del numero 24 contro il Benfica e la clamorosa deviazione di Durante contro la Juventus. Nel match successivo la miracolosa reazione di Onana nella gara contro il Porto sfida quella su rigore di Durante contro il Milan. Nell'ultimo incontro degli ottavi protagoniste le bellissime parate di Alessandro Calligaris contro il Bologna e quella di Handanovic nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.