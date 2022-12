Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e attuale estremo difensore del PSG, parlando a Canale21 ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: "Quanti dubbi ci sono stati sul mio amore per Napoli, ce ne sono stati tanti dal mio arrivo al Milan. Napoli è la mia città e su questo non ci sono dubbi. Se il Napoli vincesse lo scudetto sarei troppo troppo contento, le parole del portiere come riporta CalcioNapoli1926.it.