Ha dato il giusto apporto d'esperienza alla truppa di Stroppa nei momenti di difficoltà che separavano il Monza dalla promozione in Serie A. Lui che di esperienza ne ha da vendere, contando i numerosi campionati di livello affrontati in cadetteria. Adesso Giulio Donati ha un solo obiettivo: farsi trovare pronto: "La concorrenza è alta, è giusto così, in una squadra ambiziosa. Dobbiamo partire forte - dice ai microfoni di TMW -, siamo una neopromossa, tutti ci aspettano all'esame della massima categoria. Ce la metteremo tutta".