Maurizio Domizzi, ex difensore dell'Udinese ed ex tecnico del Pordenone in Serie B, ha così commentato lo scudetto conquistato dal Milan: “La compattezza dirigenziale è stata tra le armi principali che ha permesso al Milan di conquistare il tricolore. Sinergia, unità di intenti, il pensiero comune. Quel che si respira da fuori è proprio questo", ha concluso.