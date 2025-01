Archiviata l'amarezza per l'esito della Supercoppa, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. Domenica, nell'inconsueto orario delle 15, la squadra nerazzurra scenderà in campo al Penzo ospite del Venezia di Eusebio Di Francesco: partita verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Su FcInterNews.it troverete la consueta diretta testuale con le voci dei protagonisti prima, durante e dopo il match.