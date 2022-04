Sarà un San Siro pieno in ogni ordine di posto quello che domani sera dovrà trascinare l'Inter alla conquista della finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il Milan. Col calcio di inizio fissato alle ore 21, i cancelli del 'Giuseppe Meazza' apriranno alle 18:00. L'invito da parte del club nerazzurro, per tutti i tifosi, è di recarsi allo stadio già a ridosso dell'orario di apertura per agevolare le operazioni di afflusso.