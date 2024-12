Tra una defezione e l'altra che complicano la preparazione della sfida con il Como, Simone Inzaghi, arrivato in sala stampa del BPER Center per presentare la gara di domani contro la squadra di Fabregas, viene stuzzicato sul mercato. 'Solletico' che ben si incastona tra i desideri caldeggiati in quel di Viale della Liberazione, dove da qualche tempo rimbalza il nome di Nico Paz, gioiellino in forza proprio tra le righe dei comaschi che tanto piace in casa Inter, dove trova uno sponsor speciale di nome Javier Zanetti. Ma cosa ne pensa Inzaghi?

Il piacentino non si sbottona e pensa esclusivamente al campo, dribblando ogni discorso legato al mercato: "Giocatore di qualità, che farà una grandissima carriera. Non lo conosco ma ne hanno parlato molto bene a livello umano, poi vediamo ogni partita che fa".

