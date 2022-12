Anche la Lazio si è inserita nella corsa per l'esterno scozzese del Verona Josh Doig. Il Corriere di Verona dà notizia dell'interesse da parte dei biancocelesti, che si uniscono a vari club di Serie A quali Inter, Bologna e Atalanta. Gli scaligeri, però, tengono duro sulla valutazione del giocatore, chiedendo non meno di otto milioni di euro per l'ex Hibernian.