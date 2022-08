Il sito Calcioefinanza.it ha pubblicato la potenziale ripartizione dei proventi della vendita dei diritti televisivi in base alla classifica finale del campionato 2022-2023. Considerati i criteri della Legge Melandri, alle società partecipanti spetta un totale di 113 milioni di euro, con i vincitori finali che, in attesa di aggiornamenti, saranno premiati con 17,6 milioni di euro; 14,8 milioni è la cifra per la seconda classifica, 12,7 milioni andranno alla terza. L'ultima prenderà appena 400mila euro.