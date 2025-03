Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, Davide Dionigi ha parlato del duello tra Inter e Napoli per la conquista dello Scudetto. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di TuttoNapoli: "Conte sta facendo un capolavoro e l'Inter, per il campionato italiano, è una squadra fuori concorso dal punto di vista degli uomini. Però oggi nel calcio c’è una tendenza generale a chiudersi con blocchi difensivi molto compatti, come ha fatto l’Italia con il 5-3-2, e questo rende la vita dell’attaccante sempre più difficile".