Torna la Champions League, e l'Inter torna in trasferta, la seconda dopo quella d'esordio in casa del Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi arriva in casa dello Young Boys dopo un pareggio e una vittoria e si giocherà la terza giornata stagionale europea con Carlos Augusto titolare sulla fascia sinistra, con Federico Dimarco che parte dalla panchina ma incaricato a presentare la sfida di stasera al Wankdorf a Sky Sport: "Il campo lo abbiamo provato ieri, arriviamo dalla bella vittoria con la Roma ma sappiamo di incontrare un avversario tosto. Sarà un campo difficile, anche perché non siamo abituati a questi campi, ma dobbiamo cercare di fare la nostra partita e portare a casa i tre punti" ha detto premettendo le difficoltà che la squadra incontrerà per via del campo sintetico.

Ma qual è la principale differenza?

"Cambia tanto, è un cambio duro, a differenza che con l'erba dove con il piede vai un po' più giù, anche gli appoggi saranno diversi, il pallone non sai come va. Ma visto che stanno bagnando molto il campo, probabilmente la palla andrà forte".

Che Inter sarà dopo la vittoria di Roma?

"Dobbiamo cercare di fare la partita che abbiamo fatto a Roma, sarà un mese difficile. Siamo partiti dalla Capitale con una vittoria e oggi pensiamo allo Young Boys".

Visto che parti dalla panchina, farai di nuovo il vice di Inzaghi come a Udine?

"No, no (ride, ndr). Io faccio il giocatore, cerco solo di dare una mano ai miei compagni anche da fuori".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!