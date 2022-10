"Abbiamo approcciato la partita alla grande senza guardare all’avversario e abbiamo vinto una partita importante che ci ha permesso di qualificarci agli ottavi" ha detto soddisfatto Federico Dimarco a Inter TV dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen che vale gli ottavi di Champions League.

Sei stato produttivo sia come quinto che come braccetto. Hai questa capacità di cambiare ruolo ormai?

"Me lo porto dietro da Verona, sono a disposizione della squadra e sono contento di questo".