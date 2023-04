Pari rocambolesco a San Siro quello di questa sera tra Inter e Benfica, dove i portoghesi tentano in tutti i modi di aggiustare il risultato di Lisbona ma invano, finisce 3-3 e semifinale per i nerazzurri sia. A parlarne è Federico Dimarco che a Inter TV dice: "Siamo veramente contenti, erano tanti anni che l'Inter non andava in semifinale di Champions. Abbiamo fatto diversi errori stasera ma va bene così".

Avete dimostrato come si affrontano certe sfide con personalità?

"Assolutamente, l'atmosfera vista stasera difficilmente si vede. Siamo davvero contenti perché l'Inter in semifinale di Champions non è una cosa che accade tutti i giorni".

Era la prima volta per molti di voi...

"Penso che le partite in Champions, dai gironi ai quarti, sono tutte uguali: difficili e con avversari sempre di alto livello. Siamo molto contenti".

Cosa ti scorre nel cuore e nelle vene stasera?

"Tantissime emozioni, anche perché l'ultima volta che ho visto l'Inter in Champions era contro il Barcellona nel 3-1 ed è venuto giù il mondo. Spero si possa ripetere".

Quale è stata la partita della svolta?

"Ci sono state tante partite crocevia importante non avendo fatto bene in campionato. Erano tutte in cui avremmo dovuto dimostrare il nostro valore, lo abbiamo dimostrato, ora manca l'ultimo step per arrivare in fondo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!