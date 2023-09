Match winner oggi contro l’Empoli, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco analizza così ai microfoni di Inter TV la vittoria ottenuta oggi al Castellani: "Il gol? È stato un gran gol, ma contava la vittoria della squadra. Ci tengo a dedicare questo gol ad Arnautovic che oggi si è fatto male".

Oggi tanti tifosi nerazzurri al Castellani: "Oggi è stato un bel colpo d’occhio quando siamo entrati in campo, sembrava di giocare in casa. Credo che se giochiamo come nel primo tempo quest’anno ci toglieremo grandi soddisfazioni".