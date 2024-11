"Domani affronteremo un avversario forte, con giocatori molto forti a livello internazionale, dovremo essere bravi a portare a casa una vittoria che ci avvicinerebbe all'obiettivo", ha esordito così Federico Dimarco a Inter TV, dove l'esterno dei campioni d'Italia ammette l'importanza della sfida di domani contro il Lipsia di Marco Rose, avversario che l'Inter ospiterà per la quinta partita di Champions League 2024/25.

Il Lipsia ha un gioco molto offensivo. Come ti immagini la partita?

"Sarà una partita difficile come tutte quelle di Champions e di campionato. Dobbiamo affrontarla al 100% anche perché siamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Vogliamo fare una grande partita".

Tu come stai vivendo questo inizio stagionale?

"Lo sto vivendo tranquillamente come tutti gli anni. Ovviamente da quando sono ritornato a Milano, quattro anni fa, sono cresciuto su tutti gli aspetti. Cerco di allenarmi sempre al massimo e cerco di dare il mio contributo in campo. Ma al di là del singolo conta la squadra e domani la squadra dovrà fare una grande partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!