Dopo Napoli, vince ancora l'Inter e si riprende una vetta che le spetta di diritto dopo una gara stra-dominata. A commentare il poker calato sull'Udinese è anche Federico Dimarco che a Inter Tv spiega l'abbraccio con Asllani immediatamente dopo il gol: "Perché quell'abbraccio? Perché in settimana mi aveva detto che segnavo come tante altre persone tra cui Stankovic. Sono contento".

La stagione sta andando bene…

"Sì, sono contento per la squadra perché abbiamo la giusta mentalità, stiamo giocando bene. E giocando bene stanno arrivando anche i risultati".

Che effetto ti fa sentire certi paragoni con alcuni grandi giocatori?

"Fa piacere, ma non mi piacciono i paragoni. Parliamo di giocatori che hanno fatto la storia dell’Inter, con grandi mancini… Sono contento di essere accostato a loro dai".

A me ricordi dei giocatori degli anni ’80, tu poi interpreti questo ruolo in maniera moderna. Ma ti ci rivedi?

"Si, sono d’accordo. Interpreto il ruolo un po’ a modo mio, mi muovo sempre e cerco di dare una linea di passaggio ai compagni e cercare di creare gli spazi e giocare per la squadra".

Sarà una lotta a due con la Juve? Quanto ancora vi darà fastidio?

"Mah, questo non lo so. La Juventus è una squadra forte come lo sono Milan, Napoli, Roma… Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, non agli altri".