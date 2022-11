Chiude in bellezza questa prima parte di stagione l'Inter che batte 3-2 l'Atalanta al Gewiss Stadium e saluta il 2022 portando a casa 3 fondamentali punti. Uomo partita in quel di Bergamo è Edin Dzeko, ma grandi meriti anche a Federico Dimarco. È proprio l'esterno nerazzurro a commentare per primo il risultato ottenuto a Inter TV. Di seguito le sue parole.

Vittoria in uno scontro diretto. Quello che mancava?

“Abbiamo incontrato un avversario difficile. Vincere qui non è mai facile, siamo contenti perché abbiamo portato a casa tre punti pesanti”.