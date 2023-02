Alessandro Diamanti, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha ricordato un aneddoto su Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter: "Una volta parlai con lui tramite Fabio Galante, e mi disse che mi voleva all'Inter dicendomi: 'Ti voglio qui perché sei il nuovo Recoba'. In quel momento pensai: 'Basta, è fatta', ma alla fine non mi presero. Poi arrivò José Mourinho, gli dissero di prendere Diamanti e lui rispose: 'Chi?'".