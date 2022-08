Tornata in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, il Bologna deve fare i conti anche e soprattutto con il calciomercato ancora in pieno svolgimento. Occhi puntati tutti su Marko Arnautovic, gioiellino rossoblu sul quale si è soffermato il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ai microfoni di Sportmediaset prima della partita. "Non è facile giocare in fase di mercato, ci sono tante chiacchiere, la nostra volontà è trattenere Marko. Lo ha detto Sartori, il presidente e Fenucci: è al centro del nostro progetto. Questo interesse ci rende orgogliosi soprattutto perché è un’idea nata da Sabatini e portata avanti dal club per realizzare un sogno che era quello di portarlo qui dopo due tre anni in Cina: è stata una scommessa vinta, ha risposto sul campo e vogliamo andare avanti con lui. La nostra volontà non è vendere ma rafforzare la squadra per fare una stagione importante".