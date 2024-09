Una vera e propria magia, un gol straordinario che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi nerazzurri: la rete di Nicolò Barella contro l'Atalanta è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di agosto.

Nel corso dei suoi anni nerazzurri Barella ha dimostrato classe e tecnica con giocate superlative: ora alla collezione si aggiunge un capolavoro meraviglioso, un gol arrivato con un tiro al volo di sinistro dal limite dell'area, che ha permesso all'Inter di portarsi sul 2-0 in una sfida contro un avversario di grande valore. Una perla che i tifosi hanno scelto come gol più bello di agosto: rivediamo il primo Betsson Sport Goal of the Month della stagione!