"È normale che un giocatore del suo valore voglia sempre giocare, ma deve anche essere consapevole di essere in una delle squadre più forti d'Italia, che ha vinto molti titoli, ed è per questo che deve restare calmo fino a quando non finirà la stagione e parlerà con tecnico e società per capire se potrà continuare all'Inter o meno". Questo il consiglio che Antonio Di Natale dà al suo ex compagno di squadra Alexis Sanchez .

Intervistato da Enzo Olivera di TNT Sports, l'ex capitano dell'Udinese ha parlato a lungo del numero 7 nerazzurro. "Alexis può giocare sia da trequartista che da attaccante, ha la caratteristica di saper trovare gli spazi e creare occasioni - ha spiegato Di Natale -.Vedo che Inzaghi lo sfrutta molto come rifinitore e secondo me, rispetto a quando era più giovane, è migliorato parecchio in quel ruolo. Da attaccante, poi, è uno che dà profondità e non sbaglia davanti la porta. Ricordo quanto nel 2011 vincemmo a Palermo 7-0 con quattro gol di Alexis".

I ricordi di Udine. "Quando è arrivato a Udine era un giovane, ma fin da subito ha mostrato il suo valore. È cresciuto molto nelle ultime cinque o sei stagioni, ha giocato ad alto livello. E pure all'Inter ha dimostrato quello che sa fare - ha sottolineato l'ex bomer dei friulani -. Ci sono tanti bravi giocatori in squadra come lui, ma quando ha giocato ha dimostrato di essere un grande calciatore. AL cosa più importante ora è pensare alla vittoria dello scudetto, poi dovrà fare una scelta personale, se restare lì o andare in un'altra squadra. Una sensazione? Secondo me, per quello che ha mostrato, Alexis può senza dubbio continuare a far parte del progetto di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro ha sempre parlato bene di lui e speriamo che d'ora in poi trovi più spazio per giocare".