Antonio Di Natale è stato presentato come vice-presidente dell'Orvietana, squadra umbra di Serie D in cui milita anche suo figlio Filippo: "Sono titolare di una scuola calcio frequentata da oltre 500 ragazzi con la quale collabora qualche centinaio di addetti. Collaboriamo con l’Inter e con altre realtà di primo piano - ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo ruolo -. Funziona come un’azienda che deve produrre per poter fatturare e garantire il giusto riscontro ai dipendenti. All’inizio avevamo un impianto fatiscente, il Comune è intervenuto con una collaborazione anche economica, noi abbiamo fatto altrettanto". Lo scorso anno l'ex bomber dell'Udinese aveva guidato la Carrarese in Serie C.