Arturo Di Napoli, ex attaccante di Inter e Messina, non ha dubbi nell'identificare il protagonista del prossimo fine settimana calcistico: "Lautaro Martinez nel derby, perché credo che in queste sfide lui si esalta sempre", le sue parole a TMW Radio.

Frattesi se lo aspetta titolare nel derby?

"Credo che Inzaghi abbia costruito una squadra che lotti per tutti i fronti e serve una panchina lunga. Inzaghi può cambiare ma credo che lui ponderi bene le scelte e i calciatori lo hanno capito e lo rispettano per questo. Credo che Frattesi sarà un protagonista di questa Inter, altrimenti non avrebbe speso certe cifre".