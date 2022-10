Ospite di TMW Radio per commentare le partite del week-end di Serie A, Arturo Di Napoli ha concentrato la sua attenzione anche sui casi da moviola di Fiorentina-Inter, gara avvelenata dalle solite polemiche arbitrali e da alcuni comportamenti da censurare tra tribuna e spogliatoi: "Dimarco da espellere per il fallo su Bonaventura? Credo che andasse ammonito per la gamba tesa, non meritava il rosso perché il fallo non era intenzionale - le parole dell'ex attaccante -. Sul contatto Dzeko-Milenkovic dico che c'è da valutare l'intensità, credo che il difensore abbia perso il tempo dell'anticipo perché l'avversario è stato furbo. Se avesse fischiato il fallo, comunque, non sarebbe stato uno scandalo".