Arturo Di Napoli, ex calciatore e allenatore, è intervenuto sulle frequenze dI TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare del derby di Milano in programma sabato pomeriggio a San Siro. "Siamo ancora all'inizio, mi aspetto però molto dalle due milanesi. Mi aspetto delle conferme da Milan e Inter. Dal derby mi aspetto molto, l'Inter è una squadra forte e punterei sui nerazzurri".