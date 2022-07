Dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista nell'Inter Primavera campione d'Italia, per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003, è arrivato il momento di decidere la prossima tappa della sua giovane carriera. L'occasione di diventare professionista, nello specifico in Serie B, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, potrebbe essergli offerta dalla Reggina del neo tecnico Filippo Inzaghi, al lavoro in queste ore con il club nerazzurro per acquistarlo in prestito.