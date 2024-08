Così come accaduto sabato scorso per Ermanno Feliciani, anche per Davide Di Marco, l'arbitro della sezione di Ciampino designato per la direzione di gara di Inter-Lecce di sabato, sarà la prima volta coi nerazzurri in campo, oltre che la prima stagionale in Serie A. Appena due i gettoni collezionati da Di Marco sin qui nel massimo campionato, entrambi finiti in parità: l'1-1 tra Fiorentina e Genoa del 15 aprile scorso e Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio.