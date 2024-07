Le voci di un addio al Napoli di Giovanni Di Lorenzo direzione Juventus o Inter vengono definitivamente scacciate via anche dal diretto interessato. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro, il capitano azzurro racconta le calde settimane di mercato spiegando poi le motivazioni che l'hanno spinto a restare all'ombra del Vesuvio: "Finita la stagione ho parlato con tutti, il presidente, il direttore, il mister. Mi sono preso del tempo per decidere. La mia voglia è quella di rimanere, lo faccio con la massima voglia e il massimo entusiasmo".

Tra chi ha spinto Di Lorenzo a restare c'è anche Antonio Conte: "Ha svolto un lavoro importante. Io sono rimasto a Napoli perché voglio restare a Napoli, non sono rimasto per Conte. Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti. Sotto quest'aspetto posso dire di essere rimasto per Conte, ma io sono rimasto a Napoli perché chi mi conosce sa quanto ci tengo a giocare per il Napoli.