Intervistato dal canale YouTube della FIGC assieme a Federico Dimarco, l'esterno del Napoli Giovanni Di Lorenzo indica un ex interista come modello a cui ispirarsi: "Da piccolo guardavo Maicon, aveva una qualità, una corsa… era veramente un campione. Da terzino destro per me era un esempio".

Sulla carta: "Fa piacere che sabato lo stadio sarà pieno, la spinta dei tifosi ci aiuta a giocare, sono fondamentali per noi. Cercheremo di fare una grande partita", ha concluso.