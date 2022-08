La fierezza per l'esordio in Serie A mista alla delusione per la sconfitta. Questi i sentimenti che da sabato albergano nel cuore di Michele Di Gregorio, portiere del Monza, battuto 2-1 dal Torino nella prima gara giocata nel massimo campionato in 110 anni di storia: "Prima da titolare in Serie A. Dispiace per il risultato, guardiamo avanti verso la prossima gara", ha scritto il portiere classe 1997 ex Inter sul proprio profilo Instagram.