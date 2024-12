Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli non può avere certi cali, ha un’occasione importante quest’anno non avendo le coppe. La mancanza di Buongiorno può essere un handicap, è il leader della difesa.

Conte sta molto attento ai meccanismi difensivi, è normale che si sia infuriato nel secondo tempo di Genova perché così si mettono a rischio le partite. Vedo Napoli, Inter ed Atalanta per lo scudetto, Fiorentina e Lazio le vedo ancora al di sotto di queste tre. La Juventus è in difficoltà, non tutti i nuovi si stanno esprimendo al massimo. In Napoli-Venezia, con tutto il rispetto per Di Francesco, ma Conte potrebbe spingere con Neres a destra e Kvaratskhelia a sinistra", ha concluso.