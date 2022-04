Antonio Di Gennaro ha parlato a 'Stadio Aperto' su TMW Radio. Oggetto d'analisi il futuro del calcio italiano: “I giovani non giocheranno mai in squadre forti - ha detto l'opinionista -. Scamacca, che può andare all’Inter, secondo voi giocherà? Se gioca e fa due partite mediocri lo massacrano. Se Scamacca, dico lui che è uno dei più forti in prospettiva, andrà all’Inter, non so se potrà imporsi lì. I nostri giovani non sono valorizzati anche dal contesto del nostro calcio".