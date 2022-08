Parere favorevole al mercato dell'Inter per l'ex calciatore Antonio Di Gennaro, interpellato da TMW Radio in merito allo stato attuale delle big della nostra Serie A: "La politica del Milan per ora paga, in tutti i sensi. Anche l'Inter è lì e ha migliorato la squadra. Il Napoli deve comprare perché ha perso giocatori di livello. La Juve ha la certezza se Pogba torna presto e prende Paredes. Se la giocano sempre queste tre squadre. Poi per il quarto posto la Roma c'è ma se la giocherà con Napoli e Lazio, oltre alle mine vaganti Atalanta e Fiorentina. La Roma è quella che è migliorata di più, facendo un mercato funzionale".