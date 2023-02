" Lautaro Martinez è stato chiaro. C'è questa discontinuità che se non hai l'atteggiamento giusto perdi contro tutti". Così Antonio Di Gennaro commenta per TMW Radio le parole dell'attaccante argentino dell'Inter successive alla sconfitta di Bologna. "L'Inter però non è stata continua e per vincere il campionato ti serve questo. L'Inter, comunque, se avesse portato a casa certe partite avrebbe otto punti di distacco dal Napoli. Lautaro è stato chiaro, nel suo pensiero ha racchiuso la stagione dell'Inter. Occhio ora alle spalle, con la Juventus che vedremo con la penalizzazione e poi con Roma e Lazio che hanno altre motivazioni".

Lukaku per lei rimarrà?

"Già in Qatar si è visto Lukaku. E' un momento che continua. Ci sono allenatori che ti motivano ogni giorno, ma lui è tornato e non è stato neanche un terzo del Lukaku visto ai tempi di Conte. Non so se tornerà a quei livelli, con lui trovò dei meccanismi giusti".